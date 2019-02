Infoabend über HIV-Selbsttest

Das Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen. Mannheim (KOSI.MA) veranstaltet am Montag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Max-Joseph-Straße1, einen Infoabend zum Thema HIV-Selbsttest. Seit Oktober ist der Selbsttest auch in Deutschland frei verkäuflich. Er lässt sich einfach selbst durchführen. Doch wie genau funktioniert er? Wo kann der Test gekauft werden und was muss man dann genau tun? Was passiert, wenn der HIV-Selbsttest positiv ausfällt? Um all diese Fragen soll es an dem Infoabend gehen.

Im Anschluss an die große Runde gibt es die Möglichkeit, Kurzberatungen in Anspruch zu nehmen, einen HIV-Selbsttest mit nach Hause zu nehmen oder direkt einen Termin für eine Beratung zu vereinbaren. Referent ist Marc Fischer, der als Soazialarbeiter bei KOSI.MA arbeitet. Rückfragen werden per Email beantwortet: info@kosima-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019