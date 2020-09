Infoabend über Igel in der Alten Feuerwache

Mannheim.Die Igel-Initiative um Gabriele Popp lädt zusammen mit dem Naturschutzbeauftragten und Vorsitzenden der NABU-Ortsgruppe Mannheim Paul Hennze unter dem Motto: „Wie überlebe ich den Winterschlaf in Eurem Garten“ am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr, in der Alten Feuerwache, Raum 1, 2. OG, zu einem Info-Abend ein. Die Initiative setzt sich für eine igel- und naturgerechte Gartengestaltung an der Neckarpromenade ein. Der Eintritt ist frei. Infos rund um die stacheligen Säuger und zu Fundtieren, die krank oder verletzt sind, gibt es bei Gabriele Popp unter 0176/63 45 46 36.

