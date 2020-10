Infoabend zu Ausbildungskurs

Die Ökumenische Telefonseelsorge Rhein-Neckar bietet zu ihrem neuen Ausbildungskurs einen Informationsabend am Dienstag, 20. Oktober, um 18 Uhr in Sanctclara in B 5, 19 an. Pfarrerin Elke Rosemeier, Leiterin der Telefonseelsorge, Christa Kähler und ein Ehrenamtlicher informieren die Besucher über den neuen Kurs, der im Februar 2021 beginnt. Die verbindliche Anmeldung zum Infoabend ist bis 13. Oktober an info@telefonseelsorge-rhein-neckar.de möglich. Eine Nase-Mund-Schutz-Maske wird benötigt. Die Telefonseelsorge ist ein Gesprächs-, Beratungs- und Seelsorgeangebot für Menschen in Lebenskrisen und belastenden Situationen. Sie ist gebührenfrei erreichbar unter den bundeseinheitlichen Rufnummern 0800/11 10 111 und 0800/11 10 222. cs

