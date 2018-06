Infoabend zur Ausbildung

Anzeige

Menschen, die sich in schweren Lebensituationen befinden, Krisen durchleben oder die etwas Belastendes auf dem Herzen haben, zählen auf sie: Die Telefonseelsorge Rhein-Neckar. 150 ausgebildete, ehrenamtliche Seelsorger kümmern sich derzeit am Telefon um diese Menschen, hören zu und spenden Trost. Ab November startet ein neuer Ausbildungskurs, in dem weitere ehrenamtliche Helfer auf ihren Dienst am Telefon vorbereitet werden sollen.

Um die Entscheidung für diese eineinhalbjährige Ausbildung zu erleichtern, bietet das Team der ökumenischen Telefonseelsorge einen Informationsabend an: Am Dienstag, 19. Juni, um 18 Uhr in sanctclara (B 5, 19) erklärt Pfarrerin Elke Rosemeier Möglichkeiten und Bedingungen der Ausbildung.

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Telefonnummern 0800-1 11 01 11 und 0800-1 11 02 22 sowie im Internet per Chat und Mail zu erreichen. cvs