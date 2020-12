Informationen im Online-Format

Welches Konzept hat die Schule? Wie sieht der Ganztag aus? Wie läuft ein normaler Tag ab? Welche Zusatzangebote gibt es? Auf diese und andere Fragen ging die private Karl-von-Drais-Schule in Neuostheim bei einem Informationsabend ein. Allerdings nicht vor Ort, sondern per Online-Format, an dem Interessierte von zu Hause aus teilnehmen konnten. Die Leitung stand live im Seminarraum vor der Kamera, statt Schulführung gab es einen Videorundgang. Weiterer Vorteil: Auch im Nachhinein kann sich jeder noch ein Bild machen. Die Veranstaltung steht online auf kvd-mannheim.de oder auf youtube unter bit.ly/3mZD2IQ zum Abruf bereit. Infos gibt es allerdings auch auf „traditionelle“ Art, Kontakt unter Telefon 0621/70 03 99 99 oder per E-Mail an info@kvd-mannheim.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020