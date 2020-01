Informationen zu Bildungsangeboten

Bei einem Beratungsabend an der Friedrich-List-Schule (FLS) in C 6, 1 können sich Schüler, Eltern und weitere Interessierte am Freitag, 31. Januar, 17 bis 20 Uhr, über das vielfältige Bildungsangebot der verschiedenen Vollzeitschularten (Wirtschaftsgymnasium und Berufsfachschule Wirtschaft) und die Tablet-Klasse informieren. Außerdem erfahren sie Details über Aufnahmekriterien und Anmeldeverfahren. Dazu gibt es spezielle Infoveranstaltungen um 17.30 Uhr in der Aula. Zusätzlich unterstützt die FLS in den Computerräumen Besucher bei der Online-Anmeldung (Bewerberverfahren Online). Die neu eröffnete Cafeteria bietet Platz zum Austausch mit Kollegium und Schülern. bhr

