Informationen zum Master

Das Studienkonzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist mit seiner Kombination aus Theorie und Praxis gefragt: Auf Bachelor-Ebene erhalten Studierende neben fachlichem Wissen einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag beim Partnerunternehmen, sammeln dort wichtige Berufserfahrungen und wenden ihr erlerntes Wissen bereits während des Studiums an. Das Erfolgskonzept führt die DHBW am Center for Advanced Studies (CAS) Heilbronn auf Master-Ebene fort. Dazu lädt sie für Dienstag, 15. Oktober, 16.30 bis 18 Uhr, Vertreter von Unternehmen zu einer Informationsveranstaltung an den Campus Coblitzallee (SV-Auditorium) ein. Unter anderem geht es darum, in welchen Bereichen der Master angeboten wird und wie Firmen sich an dem Konzept beteiligen können. Anmeldungen sind möglich im Internet unter: www.cas.dhbw.de/info-partner-mannheim. bhr

