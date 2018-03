Informationen zur Betreuung im Notfall

Anzeige

Es kann jeden, jederzeit treffen: durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder einen Schlaganfall wird man plötzlich aus der Routine des Alltags gerissen. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war. Eigene Entscheidungen sind oftmals nicht mehr möglich, der Betroffene ist auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Gut, wer für einen solchen Fall vorgesorgt hat – sei es in Form einer Vorsorgevollmacht, einer Betreuungs- oder Patientenverfügung.

Die meisten Menschen gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass in einem solchen Fall der Ehepartner, die Ehepartnerin, oder der nächste Angehörige die Betreuung übernehmen kann. Dass dies nicht automatisch ohne eine ausreichende Vollmacht der Fall ist, darüber klärt Michael Kühn, Geschäftsführer des Kommunalen Betreuungsvereins in seinem Vortrag „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ am 12. April, 18 Uhr, im Verlag des „Mannheimer Morgen“ auf. Kühn wird erklären, wie eine Vollmacht für die Bereiche Gesundheit, Aufenthalt und Vermögen aussehen muss, damit die Benennung eines rechtlichen Betreuers durch ein Vormundschaftsgericht vermieden werden kann. Wer jetzt schon genau weiß, welche medizinischen Maßnahmen in einem Notfall für die eigene Gesundheit getroffen werden sollen – oder eben nicht – der sollte dies ebenfalls vorher, und nicht erst wenn der Notfall bereits eingetroffen und die Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist, in einer Patientenverfügung festlegen. Darüber wird Dr. Gökçe Karakas, Allgemeinmediziner und Patientenberater beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim, in einem Vortrag am 23. April, 18 Uhr, aufklären.

Vortragsreihe „Medizin und Recht“ Der Vortrag „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ von Michael Kühn, Geschäftsführer beim Kommunalen Betreuungsverein Mannheim“, am 12. April, beginnt um 18 Uhr. Am Montag, 23. April, um 18 Uhr, wird Dr. Gökçe Karakas, Patientenberater beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim, zum Thema „Patientenverfügung“ referieren. Die Vorträge dauern etwa zwei Stunden und finden in B11 im Verlagsgebäude des „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, statt. Karten gibt es für zehn Euro pro Person, Inhaber einer MorgenCard Premium zahlen acht Euro. Von den Eintrittsgeldern gehen pro Vortrag 100 Euro an den jeweiligen Verein. Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621/392 2500, Montag bis Freitag erreichbar zwischen 9 und 16 Uhr. gbr

Kein Ersatz für Rechtsberatung

Die Patientenberatung Rhein-Neckar ist eine unabhängige Patientenberatungsstelle, die zu medizinischen Themen und Patientenverfügungen berät. Sie ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen (BAGP).