Informationsabend zu Prostatakrebs

Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Rhein-Neckar lädt am Dienstag, 4. Dezember, Betroffene, Angehörige und Interessierte zu zwei Vorträgen ins Mutterhaus des Diakonissenkrankenhauses, Speyerer Straße 91-93, ein. Ab 19 Uhr werden die Themen „Aktuelle Entwicklungen bei der Therapie des Prostatakarzinoms“ von Maurice Stephan Michel und „Neue medikamentöse Therapien beim Prostatakarzinom: Was, wann bei wem?“ von Axel Häcker behandelt. Im Anschluss an die Vorträge können Fragen an die Referenten gestellt werden. Für Rückfragen ist Günter Kupke, Tel. 0621/12 85 52 39 oder Email shg.pros.rn@web.de erreichbar . pam

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018