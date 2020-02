Informationsabend zur Fettsucht

Obwohl in Deutschland im Durchschnitt die schwersten Menschen in Europa leben, werden hier nur wenige Patienten mit krankhaftem Übergewicht behandelt. Zum World Obesity Day (Welttag der Fettsucht) thematisiert die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) dieses Missverhältnis bei einem Informationsabend mit Podiumsdiskussion. Er findet statt am Mittwoch, 19. Februar, 18 bis 20 Uhr, in der Alten Brauerei, Röntgenstraße 7. Experten der Chirurgischen Klinik der UMM geben einen Überblick über die Übergewichtschirurgie in Deutschland und die ganzheitliche Aufstellung eines Adipositaszentrums. Der Fachanwalt für Sozialrecht Tim Christian Werner informiert über die Kosten einer Adipositasbehandlung und deren Übernahme. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. cs

