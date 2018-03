Informationstag am Waldorf-Campus

Anzeige

Was macht ein Waldorf-Lehrer? Oder ein Heilpädagoge? Die Alanus Hochschule – Studienzentrum Mannheim informiert am Samstag, 17. März, von 14 bis 17.30 Uhr, am Waldorf-Campus (Exerzierplatz 21) gemeinsam mit der Akademie für Waldorfpädagogik über ihre Studienangebote und klärt über ebendiese Berufsbilder auf. Außerdem kann die Hochschule bei einer Führung besichtigt werden. Zusätzlich gibt es Beratungen zu allen Studiengängen und Weiterbildungen. Parallel können sich Interessierte über die Wahlfächer oder den Studienschwerpunkt inklusive Pädagogik informieren. Mitarbeiter und Studierende beraten Besucher während der gesamten Veranstaltung und beantworten Fragen zum Studium.