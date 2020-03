Der „MM“ bietet abends im Internet eine Übersicht der wichtigsten Infos zum Coronavirus an – auch auf Türkisch. Die wichtigsten Nachrichten für Mannheim und Deutschland gibt es unter morgenweb.de/coronavirus gratis abzurufen. Wir veröffentlichen diese dort auch in türkischer Sprache, um die größte in Mannheim lebende Gruppe mit Migrationshintergrund zu erreichen. Diesen Menschen wird so der Zugang zu wichtigen Informationen erleichtert – und deren Fluss schneller. Das kommt der Gesamtgesellschaft zugute. Denn je mehr Menschen die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Infektionsschutzregeln wie „Abstand wahren“ einhalten, desto langsamer verbreitet sich das Virus. Wir haben in der Redaktion Synergien erkannt, die Informationen schnell, einfach und effektiv bilingual zu kommunizieren. Bleiben sie mit uns auf dem neusten Stand. see

Info: Alle Infos (auch auf Türkisch): morgenweb.de/coronavirus

