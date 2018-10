Infos über Wohnungspolitik

„Bezahlbare Wohnungen für alle“ lautet der Titel, wenn der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld sowie SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer für Donnerstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr, ins Volkshaus in Neckarau (Rheingoldstraße 47) zu einem Informationsabend einladen.

„Bezahlbare Mieten sind die soziale Frage des 21. Jahrhundert. Ziel ist, dass es langfristig gelingt, dass niemand mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Miete ausgeben muss“, so Eisenhauer: „Denn diese Faustformel gilt schon längst nicht mehr für Millionen Menschen im Land – vor allem in den großen Städten. Darum mache sich, laut Eisenhauer, die SPD für die beste Mietpreisbremse stark: „Bauen, bauen, bauen – und zwar bezahlbare Wohnungen!“ In dem „Plan für eine wirksame Mietenwende“ der SPD seien Vorschläge veröffentlicht, wie bei öffentlich geförderten Wohnungen deutlich länger günstige Mieten garantiert werden könnten. mai/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018