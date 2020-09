Infos zu Radstraße

Mit einem direkten Anschreiben und einem Faltblatt, das detaillierte Informationen über die Verkehrsregeln in einer Fahrradstraße enthält, wendet sich die Stadtverwaltung derzeit direkt an die Anwohner und Gewerbetreibenden in der Straße zwischen den G- und den H-Quadraten. Hier wurde – wie berichtet – bereits mit den Markierungen auf der Fahrbahn begonnen, die entsprechenden Schilder folgen in den kommenden Tagen und Wochen.

Der Abschluss der Baumaßnahme, so teilt Klaus Elliger, Leiter des Rathaus-Fachbereiches Geoinformation und Stadtplanung, in dem Anschreiben an die Bürger mit, sei für Anfang November vorgesehen. Da der Gehweg im Abschnitt G 7/H 7 besonders schmal ist, werden hier zugleich mit der Umwidmung als Fahrradstraße Autoparkplätze gestrichen, um mehr Platz auf dem Bürgersteig zu bekommen. Geplant ist der Wegfall von insgesamt 45 Auto-Stellplätzen zwischen G 3/ H 3 und G 7/H 7. lang

Info: Mehr Infos zu Fahrradstraßen: bit.ly/34DwIQR

