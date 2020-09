Infos zu Tumoren

Wer befürchtet, möglicherweise an einem Kopf-Hals-Tumor erkrankt zu sein oder sich über Risikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten informieren will, kann am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. September, jeweils von 9 bis 12 Uhr, im Universitätsklinikum Mannheim, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, Haus 1, Ebene 1, Zimmer 1069, mit Experten der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie der UMM sprechen und eine Tumorvorsorgeuntersuchung erhalten.

Kopf-Hals-Tumore gehören zu den weltweit häufigsten Krebserkrankungen und treten in der Mundhöhle, im Rachen, am Kehlkopf sowie an der Luftröhre auf. Wird ein Kopf-Hals-Tumor rechtzeitig erkannt, sind die Heilungs- und Überlebenschancen gut, wie die Mediziner der UMM versichern. Beginne die Behandlung allerdings erst in einem fortgeschrittenen Stadium, würden rund zwei Drittel der Patienten innerhalb von nur fünf Jahren sterben. Über Früherkennungsregeln informieren die HNO-Experten der UMM ebenso wie über Risikofaktoren wie Rauchen und Alkohol. Die Klinik der UMM ist als „Kopf-Hals-Tumorzentrum“ nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG)zertifiziert. Beratung und Infos in der offenen Sprechstunde sind kostenfrei, es ist keine Anmeldung nötig. mai/red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020