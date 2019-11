Infotag an DHBW und Universität

Offene Türen bei der DHBW (Bild) und der Universität Mannheim. © Wazulin

Die Wahl eines Studiengangs und der passenden Hochschule sind ein Meilenstein im Leben. Der landesweite Studieninformationstag an diesem Mittwoch, 20. November, soll Oberstufenschülern Orientierung im Angebotsdschungel vermitteln. Auch in Mannheim öffnen zwei Hochschulen ihre Türen: die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und die Universität. Sie beteiligen sich mit einem Programm aus Vorträgen, interaktiven Workshops, Schnuppervorlesungen und Campusführungen.

Die Universität Mannheim bietet ein breites Studienangebot, darunter die Fächer BWL, VWL, Psychologie, Soziologie und Informatik. Zwischen 9 und 16 Uhr gibt es in Vorträgen Tipps zur Studienwahl und Infos zu Studiengängen sowie zu organisatorischen Fragen wie Bewerbung, Studienfinanzierung und Auslandsaufenthalte. Der Infomarkt verschafft Interessierten einen authentischen Einblick ins Unileben: Studenten stehen im Gartensaal des Schlosses für persönliche Gespräche bereit. Vertreten sind auch Mitarbeiter der Universität, das Studierendenwerk Mannheim und das Hochschulteam der Agentur für Arbeit. Zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr starten mehrere Campusführungen, die durch Vorlesungsräume, Mensa und Bibliothek führen.

Theorie und Praxis kombiniert

Die Duale Hochschule lädt Studieninteressierte von 8 bis 14.30 Uhr auf ihren Campus in der Coblitzallee in Neuostheim ein.

Wer bereits im Studium Wert auf praktische Erfahrung legt, dürfte in den dualen Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Medien und IT fündig werden. Den Höhepunkt des Schnuppertags bilden hier zwei interaktive Mutmacher-Workshops, bei denen die Schüler eigene Stärken auskundschaften und passende Studien- und Berufsprofile entdecken können. Daneben gibt es Mathetests zur Selbsteinschätzung und Laborführungen und Einblicke in Lehrinhalte wie den 3D-Druck und das sogenannte Internet der Dinge.

Schüler der elften und zwölften Klasse sind am Mittwoch gegen Vorlage einer Teilnahmebestätigung vom Unterricht freigestellt, um sich vor Ort und Stelle über das Hochschulangebot zu informieren.

Eine Anmeldung zu den Studieninformationstagen ist nicht erforderlich. apt

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019