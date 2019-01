Infotag an zwei beruflichen Schulen

Zu einem Informationstag laden Werner-von-Siemens- (WvSS) und Carl-Benz-Schule (CBS) für Samstag, 2. Februar, 9.30 bis 12 Uhr, an die Neckarpromenade 17 und 23 ein. Dabei haben Schüler, Eltern und Interessierte vor Ort die Möglichkeit, sich von den Aufnahmekriterien, Anmeldeverfahren und dem Angebot der beiden beruflichen Bildungseinrichtungen einen Eindruck zu verschaffen. Die WvSS gibt dabei einen Überblick über ihre Aktivitäten in den Bereichen Elektronik, Informationstechnik und Automatisierungstechnik. Vorgestellt werden die Einjährige Berufsfachschule Elektronik, das Zweijährige Berufskolleg für informations- und kommunikationstechnische Assistenten, die Fachschule für Technik, Automatisierungstechnik/Mechatronik und Elektrotechnik sowie die Meisterschule für Elektrotechnikermeister mit Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik. Die CBS stellt ihren hochmodernen Maschinenpark in den Werkstätten vor. Sie bietet auch ein drei- und ein sechsjähriges Technisches Gymnasium an – mit den Profilfächern Informationstechnik, Mechatronik sowie Gestaltungs- und Medientechnik. bhr

