Ingenieur mit Leib und Seele

Für herausragende berufliche Verdienste und sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement hat Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, gestern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Gert Kordes (Bild) überreicht.

„Ihnen hat es nie gereicht, Ihre Fachkompetenz und Erfahrung auf die Tätigkeit als Bauingenieur zu beschränken“, lobte die Staatssekretärin. Mit großem persönlichem Einsatz habe er im Jahr 1990 die Ingenieurkammer Baden-Württemberg gegründet und Kritiker eines Besseren belehrt. Inzwischen wurde Gert Kordes zum Ehrenpräsidenten der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ernannt.

In Kommunalpolitik engagiert

Gert Kordes wurde 1929 in Pern (Russland) geboren. Er machte eine Lehre zum Maurer und arbeitete als technischer Zeichner, bevor er schließlich seine Qualifikation zum Diplomingenieur erwarb. 1954 gründete er sein eigenes Büro in Mannheim. 1967 wurde er öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger für konstruktiven Ingenieurbau und trat dem Verband Beratender Ingenieure (VBI) bei, dessen Vorsitz er von 1982 bis 1995 innehatte. Von 1974 bis 1995 gehörte er außerdem dem Haushaltsausschuss des VBI Bundesverbands an. Von 2001 bis 2010 leitete Gert Kordes die selbst gegründete „Gütestelle für Honorar- und Vergaberecht“ der Ingenieurkammern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.