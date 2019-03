Initiative lädt zu 25. Gesprächskreis

Wenn sich die Abwehrkräfte scheinbar ohne ersichtlichen Grund gegen den eigenen Körper richten und das Immunsystem falsch reagiert, sind Autoimmunerkrankungen wie das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) und die Chronische Inflammatorische Demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) die Folge. Beim Gesprächskreis des Regionalverbandes der Deutschen GBS-CIDP-Initiative am Donnerstag, 28. März, gibt Lucas Schirmer, Oberarzt an der Neurologischen Klinik, einen Überblick zu aktuellen Konzepten und den medizinischen Vorgehensweisen am Mannheimer Universitätsklinikum. Betroffene und Interessierte erhalten bei der Veranstaltung auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Gesprächskreis beginnt um 16.30 Uhr und findet im Universitätsklinikum in Haus 8, Ebene 2, Raum 90 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden für die Selbsthilfegruppe sowie Anmeldung bei Hans Steinmassl unter 06224/92 31 51 sind erwünscht. skw

