Initiative will heimische Baumarten

Gegen „Experimente“ mit Baumarten, die nicht in die heimischen Wälder gehören, wendet sich die kürzlich gegründete Bürgerinitiative „Waldwende jetzt!“. Im Interview mit dieser Zeitung hatte Mitbegründer Volker Ziesling (Speyer) teils heftige Kritik am Vorgehen der Forstwirtschaft in den Mannheimer Stadtwäldern geübt: „Der absolute forstliche Horror findet derzeit im Mannheimer Stadtwald und in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises statt“, so Ziesling.

Es würden „Flächen kahl gelegt“, der Boden maschinell bearbeitet und das Holz mit schweren Maschinen geerntet. Ziesling: „Dann pflügt man den Boden – verdichtet ihn damit automatisch – und pflanzt exotische Libanon-Zedern, die aus dem westlichen Taurusgebirge stammen, sich erst ab einer Höhe von 1100 Metern wohlfühlen und schneereiche kalte Winter brauchen – was wir hier alles nicht haben.“

Unerwünschte Nebeneffekte

Das Ziel, Bäume zu pflanzen, die den Klimawandel aushalten, begrüße die Initiative zwar nachdrücklich. Ziesling kritisiert aber den von den Forstämtern an den Tag gelegten „Aktionismus und die Technokratie“ als „die größten Feinde des Waldes“. Die BI „Waldwende jetzt!“ setzte dagegen auf einheimische Arten wie Buche, Linde, Birke, Eiche. „Wenn der Mensch in die Natur eingreift, gibt es immer unerwünschte Nebeneffekte, die vorher niemand bedacht hat“, so Zieslings Kritik.

Das gelte in Mannheim vor allem für die eher buschähnliche Spätblühende Traubenkirsche aus Nordamerika, eine Baumart, die in den 1970er Jahren nach Waldbränden im Käfertaler Wald angesiedelt wurde, um den Boden dort abzudunkeln und den Maikäfer zu verdrängen – ohne größere Erfolge: „Die Traubenkirsche kann nur eingedämmt werden, wenn man sie rechtzeitig mechanisch entfernt.“ lang/sin

Info: Infos zur Waldwende: bit.ly/32J1rek

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020