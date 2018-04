Inklusion auf dem Golfplatz

Anzeige

Die Idee musste nicht großartig beworben werden. „Von zwölf Schülern in meiner Klasse waren sieben Feuer und Flamme“, berichtet Nino Re. Und dann ging es los. An drei Tagen wurden zunächst lange Schläge, dann das „Chippen“ um das „Grün“, und schließlich das „Putten“ geübt, bevor das Ganze in einem kleinen Wettbewerb endete.

Für Klassenlehrer Nino Re geht es bei der Aktion um weit mehr als den reinen Spaß-Faktor – seine Schüler sollen bei der Aktion auch eine Menge lernen. Golf, das hatte der Lehrer von dem Trainer vor Ort erfahren, sei, was die Koordinationsleistung angehe, eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt, vergleichbar sogar mit Eiskunstlauf.

„Manche unserer Schüler sind nicht nur lernschwach, sondern haben auch Einschränkungen im Bewegungsapparat“, erklärt Nino Re. „Daher, und auch weil der Sport diese Ruhe-Komponente hat, stellt Golf für uns eine spannende Herausforderung dar.“

Präsentation für Schulleitung

Inklusion – „wer sagt, dass das was wir als perfekt ansehen, wirklich das Perfekte ist?“, fragt Nino Re im Hinblick auf die Inklusions-Debatte. Fest steht für ihn jedenfalls, dass ein womöglich von manchen Eltern mit aller Macht gewollter Besuch einer Regelschule in unserem leistungsorientierten Bildungssystem nicht immer der richtige Weg sei kann: „Das Kind braucht die Regelschule nicht, um glücklich zu werden“, sagt der Pädagoge, „und zwar ganz einfach deswegen, weil es schon glücklich ist“.

Re arbeitet im Nebenberuf als De-Eskalationsassistent in der Psychiatrie, dies, so der Lehrer, habe ihm einige Erkenntnisse beschert: „Manchmal ist nicht ganz klar, wer hier der Kranke und wer der Gesunde ist.“ Dass viele von Menschen mit Behinderungen etwas lernen können, ist zwar keine neue These, aber Nino Re kann das aus eigener Beobachtung bestätigen. „Uns wird von klein auf suggeriert, dass Leistung glücklich macht. Aber Behinderte, die sich außerhalb der Leistungsgesellschaft befinden, sind nicht unglücklicher als Nicht-Behinderte – eher ist das Gegenteil der Fall“.

Für den Initiator Leo Oster ist die Sache noch nicht gelaufen. Das Ganze will auf 20 bis 30 Seiten als Bericht verfasst werden, und dann wird das Golf-Projekt der Schulleitung präsentiert. Und wie geht es nun weiter? „Hat Spaß gemacht“, da sind Leon und Noah, beide 14 Jahre alt, sich sicher. „Vielleicht kommt meine Oma mal mit“, spekuliert Leon. Auch eine Form von Inklusion.

