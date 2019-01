„Inkompetenz der politischen Protagonisten“ und „rechtsextreme Propaganda“

Eine besondere Perspektive hat derzeit Ernst-Ludwig von Thadden inne. Bis Herbst war er Rektor der Universität, jetzt hat der Wirtschaftswissenschaftler eine Gastprofessur am Imperial College in London inne. Natürlich spreche er dort mit zahlreichen Kollegen derzeit über die politische Situation – die seien aber nicht repräsentativ für die britische Bevölkerung, meint von Thadden, schließlich seien sie sehr international ausgerichtet und wirtschaftlich gut abgesichert. Der frühere Rektor der Mannheimer Universität fürchtet aber, dass der Brexit vor allem die „unteren und mittleren sozioökonomischen Schichten“ Großbritanniens treffen wird, da das Land ärmer werde.

Zwar werden auch die britischen Universitäten davon betroffen sein, allerdings seien diese so stark vernetzt, dass Großbritannien auch nach einem Brexit „die internationalste akademische Gemeinschaft Europas“ bleibe, glaubt von Thadden. Auf Dauer könne die wissenschaftliche Dynamik Großbritanniens allerdings leiden, wenn es für Nachwuchswissenschaftler weniger attraktiv sei, zum Beginn ihrer Karriere nach Großbritannien zu gehen.

Von seinen Kollegen am College rechne derzeit kaum jemand mit einem harten Brexit, also einem Austritt ohne Vertrag. Er selbst gehe davon aus, dass es zu einer „Verlängerung der Austrittsfrist und anschließendem May-ähnlichen Deal kommen wird“. Allerdings will von Thadden auch die harte Variante nicht ausschließen – „wegen des schwierigen, altmodischen politischen Systems, der weithin anerkannten Inkompetenz der politischen Protagonisten und der gut organisierten rechtsextremen Propaganda“ in Großbritannien. Ein solcher ungeregelter Austritt hätte deutlich negativere Folgen, fürchtet der Wissenschaftler, auch auf die Universitäten und die vielen gemeinsamen Projekte. bro (BILD: RI)

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019