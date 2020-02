Innehalten – aber weiterfeiern

Passt das zusammen? „Ahoi“-Rufe, Schunkellieder und Mannemer Gassenhauer wie „Ja, mir sin die Stromer“ – aber dazwischen nachdenkliche Worte über die Bluttat von Hanau? Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich am Donnerstag, zusammen mit den Fasnachtern, dafür entschieden.

Dass nach dem rechtsradikalen Anschlag im Rathaus geschunkelt wird, konnte Kurz sich nicht vorstellen. Den Prinzessinnenempfang, bei dem ihm viele Lieblichkeiten aus den Vororten die Aufwartung machen, sagte der Oberbürgermeister daher ab. Zugleich entschied er sich aber, die Straßenfasnacht selbst zu eröffnen – was er in seiner Amtszeit noch nie gemacht hat.

Dort hielt er eine Rede, die beidem gerecht wurde: dem Gedenken an die Opfer von Hanau und den Menschen, die feiern wollen. Zunächst äußerte er sich „erschüttert über den feigen Anschlag“, so Kurz: „Es ist ein Anschlag gegen uns alle, gegen die Gemeinschaft und gegen alles, was uns wichtig ist – dass Menschen sich zusammengehörig fühlen und angstfrei leben können“, so der Oberbürgermeister. „Der Anschlag richtet sich gegen zentrale Werte, daran ändern auch Vermutungen über den psychischen Zustand des Täters nichts.“ Es gelte, „ein Signal zu setzen, dass wir erschüttert sind“, dankte er den Fasnachtern für ihr Verständnis.

Zugleich dürften solche Täter „nicht den Eindruck bekommen, dass sie das gesellschaftliche Leben zum Erliegen bringen, dass sie unser Leben völlig aus dem Tritt bringen“. Daher habe er sich bewusst entschieden, die Straßenfasnacht selbst zu eröffnen, „um der Angst etwas entgegenzusetzen“.

„Die richtige Entscheidung“

Damit wolle er auch dem großen ehrenamtlichen Engagement der Fasnachter Anerkennung zollen, sagte der Oberbürgermeister und überreichte die sonst im Rathaus übliche Spende für die sozialen Projekte des Prinzenpaares nun eben am Wasserturm. Das Prinzenpaar unterstützte die Haltung des Stadtoberhaupts. „Klar finde ich schade, jetzt nicht ins Rathaus zu können, aber als Zeichen der Anteilnahme nach dem schlimmen Ereignis ist es richtig“, so Maren-Michelle I.: „Aber ich hätte es falsch gefunden, die ganze Fasnacht abzusagen.“ „Es war die absolut richtige Entscheidung“, bekräftigte Naro I., „auch wenn ich schon gerne mal im Rathaus empfangen worden wäre“. „Heute kurz innezuhalten war richtig“, so Marcus Merz, Generalmajor der Prinzengarde. „Aber genauso richtig ist, nicht gleich alles abzusagen, denn die Fasnacht hat ja auch ein integratives Element – was man an unserem Prinzen sieht.“

Thomas Dörner fand die Absage des Rathaus-Empfangs, „richtig, um ein Zeichen zu setzen“, so der Präsident der Karnevalskommission: „Aber dass der Oberbürgermeister dann selbst die Straßenfasnacht eröffnet, ist ein Zeichen der Wertschätzung für uns Fasnachter – und es bringt keinem etwas, jetzt die ganze Fasnacht abzusagen.“

Vivien I., Prinzessin des Carneval-Clubs Waldhof (CCW), bedauerte zwar, dass sie den Rathaus-Empfang verpasst hat: „So etwas erlebt man ja nur einmal im Leben“, sagte sie, „aber ich habe es vollkommen verstanden“. „Der Oberbürgermeister hat das richtige Zeichen gesetzt, nach diesem rassistischen Anschlag innezuhalten und nicht im Rathaus zu tanzen“, fand Stefan Höß, der Vorsitzende des CCW. „Genauso richtig ist es aber, dass nicht deshalb die Fasnacht ganz stillsteht, sondern wir ebenso ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht“, so Höß.

So argumentierte ebenso Manfred Bachthaler, Vizepräsident der „Fröhlich Pfalz“. „Es ist ja klar, dass die Stadt nach so einem Ereignis reagieren und dass man kurz innehalten muss“, so Bachthaler: „Man darf nicht ignorieren, was passiert ist – aber sich von so einem Typen auch nicht alles kaputtmachen lassen.“ „Rockkonzerte sagt ja auch keiner ab“, ergänzte seine Frau Conny Bachthaler. „Inkonsequent“ fand dagegen Feuerio-Elferrat und Ex-Prinz Alexander Fleck die Haltung des Oberbürgermeisters: „Entweder man sagt alles ab oder gar nichts, und ich würde vor solchen Leuten gar nicht einknicken, das wollen die doch nur“, so Fleck. Schließlich hätten in anderen Städten, etwa in Ludwigshafen und Speyer, die Rathausempfänge stattgefunden.

