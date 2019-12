Innenminister Strobl spricht von Ausnahmefällen

Im Kinderhaus St. Michael in der Neckarstadt-West herrscht am 10. Dezember 2018 Fassungslosigkeit. Vor der Tür steht die Polizei, um die sechsjährige Leandra abzuholen. „Ich habe vorher so etwas noch nicht erlebt“, sagt damals der Leiter der Caritas-Einrichtung, Jörg Ohrnberger, zum „Mannheimer Morgen“. Für ihn und das gesamte Team sei das „der traurigste Tag, den wir je erlebt haben“.

20 Minuten Fußweg entfernt, auf der anderen Neckarseite, ist in der Keplerschule in K 5 die Gefühlslage ganz ähnlich. Leiterin Birgitta Hillebrandt holt den elfjährigen Rexhep aus dem Klassenzimmer der 6c, vor der Tür wartet die Polizei. Sie hat den Auftrag, die gesamte fünfköpfige Familie abzuholen und zu einem Sammelpunkt zu bringen, damit sie nach Albanien abgeschoben werden kann. Die Vorgehensweise, berichtet Hillebrandt, habe das „Kollegium empört“. Zwei Lehrer und die Sozialarbeiterin seien „zwei bis drei Tage damit beschäftigt“ gewesen, „die Kinder zu beruhigen“.

„Zutiefst unmenschlich“

Nicht nur die direkt Betroffenen – und eine Fülle von Lesern dieser Zeitung – reagieren mit Unverständnis. Auch mehrere Politiker nehmen den Vorfall zum Anlass, um im Landtag aktiv zu werden. Schließlich hatte das Kultusministerium dem Stuttgarter Parlament noch Mitte Mai 2018 mitgeteilt: Abschiebungen würden „grundsätzlich nicht in einer Art und Weise durchgeführt“, dass Schüler „durch die Polizei aus dem Unterricht heraus abgeholt und abgeschoben werden“. Das sei „nach Auskunft des Innenministeriums auch zukünftig nicht beabsichtigt“.

Uli Sckerl, Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion, fordert, dass künftig „keine Kinder aus Schulklassen und Betreuungseinrichtungen mehr herausgeholt“ werden. Seine Fraktionskollegin Elke Zimmer beklagt die „herzlose Entscheidung“. Und der Mannheimer SPD-Abgeordnete Boris Weirauch wendet sich am 19. Dezember 2018 im Landtag an Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er spricht von einer „zutiefst unmenschlichen“ Vorgehensweise und fragt, ob die Landesregierung „an ihrer Schulabschiebepraxis festhalten“ wolle.

„In der Regel“, so Strobl, werde man „keine Abschiebungen aus dem Unterricht heraus vornehmen“. Aber „es gab und gibt keinen Erlass, der die Abholung aus Schulen generell verbietet“. Man mache das im Übrigen nur, um eine getrennte Abschiebung von einzelnen Familienmitgliedern zu vermeiden.

Während der Debatte im Landtag weist Elke Zimmer darauf hin, dass bereits im Sommer 2018 zwei Kinder aus Gambia aus einem Kindergarten geholt und abgeschoben wurden. Dass sich an der Praxis auch nach dem Mannheimer Fall nichts ändert, zeigt sich am 27. Juni: An diesem Tag holt die Polizei eine 15-Jährige aus ihrem Klassenzimmer in einer Berufsschule in Emmendingen – und schiebt sie mitsamt ihrer Mutter nach Nordmazedonien ab.

