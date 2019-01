Innenstadt: 17 Autos abgeschleppt

Die Stadt hat Falschparkern den Kampf angesagt. © Stadt

17 Autos hat der städtische Ordnungsdienst in der Innenstadt abschleppen lassen (wir berichteten online). Bei der Aktion gegen Falschparker am Mittwoch vergangener Woche sind demnach 32 Fälle „sicherheitsrelevanter Verstöße“ und unzulässig in den Fußgängerzonen abgestellte Fahrzeuge aufgefallen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bei 15 Autos kamen die Fahrer während der Arbeit des Ordnungsdienstes hinzu, so dass die Fahrzeuge nicht abgeschleppt wurden. Im Abschleppfall werden Kosten von 242 Euro beziehungsweise 157 Euro bei Leerfahrten fällig. Eine Verwaltungsgebühr von 33 Euro und ein Verwarnungsgeld von etwa 25 bis 35 Euro kommen obendrauf.

„Diese Aktion soll kein Nadelstich sein, sondern der Auftakt einer Serie, mit der wir nachhaltig schwer Belehrbare auch in der Innenstadt zur Regelbeachtung und Rücksichtnahme auf andere bringen wollen“, erläutert Erster Bürgermeister Christian Specht in der Mitteilung.

Erfahrungen in der Neckarstadt

Vier Außendienst-Teams seines Fachbereichs Sicherheit und Ordnung überprüften die Innenstadt zwischen 20 und 24 Uhr. Vor allem nahmen sie Fahrzeuge ins Visier, die unzulässig im Haltverbot, auf Gehwegen, an unübersichtlichen Ecken oder in Feuerwehrzufahrten parkten. Auch die Planken und die Breite Straße wurden kontrolliert, weil sie immer wieder unerlaubt als Parkplatz genutzt werden.

In der Neckarstadt sind solche Abschleppaktion fast schon Routine. Anfang Dezember fand sie in der Mittelstraße zum siebten Mal statt. Damals verteilten Mitarbeiter des Besonderen Ordnungsdienstes deutlich mehr Knöllchen als jetzt in der Innenstadt. Zudem ließen die Ordnungshüter 130 Autos abschleppen, gleich ein halbes Dutzend Abschleppwagen stand bereit.

Sicherheitsdezernent Specht erklärte damals, dass stets versucht werde, die Leute zum Wegfahren zu bewegen. Die Stadt habe keine Einnahmen, wenn sie Autos abschleppen lässt. Es gehe darum, so der Erste Bürgermeister, die Verkehrsregeln im Quartier durchzusetzen. Beispielsweise versperren Autos, die im Parkverbot an Kreuzungsecken abgestellt werden, die Sicht – und das kann zu Unfällen führen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019