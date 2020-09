Innenstadt schon 2021 fast autofrei?

Die Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR, zu deutsch: Aufstand gegen das Aussterben) wollen bei der Verkehrswende schneller vorankommen. Bei einer Kundgebung am Samstag auf dem Paradeplatz forderte die Gruppe bereits für das kommende Jahr, dass der Autoverkehr in der City „stark eingeschränkt“ werden solle. Bis 2025 solle dann die komplett autofreie Innenstadt verwirklicht werden. Dieses Ziel solle in verschiedenen Phasen umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung von XR. Als Sofortmaßnahmen sollen demnach ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern sowie eine Fahrradzone für die komplette Innenstadt eingeführt werden.

Zudem macht sich die Gruppierung für die konsequente Umsetzung der Straßenverkehrsordnung (StVO) gegen Falschparker oder Raser stark. Auch die Erweiterung der heutigen Fußgängerzone über die Quadrate D 1/E 1 hinaus sowie die Einführung einer Fußgängerzone in der Jungbuschstraße zählen zu den Forderungen. Gewünscht wird zudem bis Sommer 2021 ein geschützter Radweg für den Ring und die Umnutzung des Parkhauses am Marktplatz. Generell solle die Innenstadt im kommenden Jahr nur noch durch Anwohner oder für eine direkte Zufahrt zu den Parkhäusern für den motorisierten Individualverkehr genutzt werden dürfen.

Brief an Stadträte geschickt

Mobilitätsbeschränkte Personen und absolut notwendige Fahrzeuge wie Rettungswagen, Müllabfuhr, Lieferverkehr seien nach XR-Angaben ausgenommen. Autofrei sollen nach den Vorstellungen der Aktivisten zudem Neckarstadt, Schwetzingerstadt/Oststadt, Lindenhof und Jungbusch werden. Lastenräder, so fordert es Extiction Rebellion, sollen mehr genutzt werden, Bus und Bahn sollen kostenfrei sowie besser ausgebaut werden. Die Bewegung, die sich darüber hinaus für mehr Bürgerbeteiligung einsetzt, hat ihre Forderungen den Mannheimer Stadträten in einem Brief mitgeteilt.

Info: www.extinctionrebellion.de/og/mannheim/

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020