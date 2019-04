Dass ein Experte für soziale Netzwerke nicht die Freiheit von, sondern die Freiheit über digitale Systeme zu seinem Thema macht, ist schon außergewöhnlich – und passt doch erstaunlich gut zum Besuch von Kai Herzberger in der Quadratestadt. Denn der Marketing-Direktor von Facebook Deutschland lobt den „Q-Summit“ an der Universität Mannheim als „starke Organisation“, in dieser „Familie“ fühle er sich gut aufgehoben.

Scheitern als Ansporn für Firmen

Herzberger kam zudem mit einer klaren Botschaft auf die junge Gründer-Konferenz: „In Deutschland müssen sich mehr Professoren das Thema Entrepreneurship auf die Fahnen schreiben.“ Seine Forderung kommt dabei nicht von ungefähr – und begründet sich aus zwei Richtungen. Denn einerseits hält der Analytiker den deutschen Markt mit seinem Beharren auf hundertprozentige Lösungen im internationalen Vergleich für „zu risikoscheu“, andererseits arbeitet Herzberger seit 2014 in einem Konzern, der sich von Beginn an das Motto „fail harder“ („scheitere härter“) auf die Fahnen geschrieben hat, um Innovationen zu schaffen, an denen unternehmensweit jeder partizipieren kann.

„Innovation kommt immer von der Basis“, wie der Sales-Experte klarmacht – und dabei vor allem die Unternehmensstrukturen anspricht, die nicht allein von oben herab geführt werden dürfen, sondern gleichberechtigte Diskussionen über Hierarchien hinweg ermöglichen müssen, um die beste mögliche Lösung zu erzielen. Dazu gehört für Herzberger in kleinen wie großen Unternehmen gleichermaßen das Ermutigen zu freiem Denken wie auch die Bereitschaft, Fehler sanktionsfrei zu erlauben; auch, wenn sie Geld kosten. „Diese Niederlagen müssen wir aushalten können, um etwas gewagt zu haben und aus dem Lernprozess daraus die wahre Expertise zu schaffen.“

Ein Reiz, den Herzberger als Motivator zu einer Innovation verstanden wissen will, die mit der der Technologie keineswegs atemlos Schritt hält, sondern eben diese sinnvoll hinterfragt, um faktisch Neues zu denken. Ganz wie beim „Q-Summit“ in Mannheim. mer (Bild: Mertens)

