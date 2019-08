Instrumental-Oase von untergründiger Idylle

Mannheim.Das große Jubiläum nimmt in der Neckarstadt ganz leise seinen Anfang. Denn auch, wenn der Mannheimer Brückenaward an diesem Nachmittag in sein zehntes Jubiläum startet: Der Groove mit dem die Funk-Rocker der abc Def Ghi’s auf die Bühne steigen, spricht für sich - und so vieles, das dieses Festival seit seiner Premiere auszeichnet.

Denn Stunden, bevor hier der erste Akkord gespielt wird,

...