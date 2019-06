Mannheim.Ob Asylbewerber aus Kriegsgebieten, Spätaussiedler, Kontingent- oder Bürgerkriegsflüchtlinge, zuletzt Armutsmigranten aus Südosteuropa: Sigrid Kemptner weiß um die Herausforderungen der Integration. Seit 35 Jahren kümmert sich die Abteilungsleiterin Soziale Dienste, Migration und Caritas der Gemeinden mit ihren Mitarbeitern um Menschen, die anderswo in der Welt ihre Heimat verlassen; sie sollen hier Fuß zu fassen und ein neues Zuhause finden. Nun geht die von vielen geschätzte Sozialarbeiterin in den Ruhestand.

Beruflich bekam Kemptner die Auswirkungen internationaler Krisen vor Ort immer mit als erstes zu spüren. Dann galt es, schnell herausfinden, was wo gebraucht wird. Konzepte mussten erarbeit, Spender und Geldgeber gefunden, Fördermittel aufgetan werden. „Integration gelingt nicht im Vorübergehen, sondern braucht System, einen Willen und gemeinsame (stadt)gesellschaftliche Anstrengung“, sagt sie. Kämpfen, am Ball bleiben, Enttäuschungen wegstecken, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn Projekte zu Ende gehen, das gehört zum Geschäft. Eine Vielzahl an Initiativen, Aktionen und Projekte sind mit ihrem Namen verbunden, aus ihrer Abteilung hervorgegangen oder in Kooperation zustande gekommen: allein in den letzten zehn Jahren konnte sie rund 5 Millionen Euro für Menschen in Not einwerben. Zudem war sie überregional besonders mit den Caritas(Fach)Verbänden in Großstädten intensiv vernetzt.

Willkommenskultur war da

1984 hat Kemptner bei der Caritas angefangen, im Fachverband In Via Mädchensozialarbeit erste Kontakte über die Au-pair-Vermittlung ins Ausland geknüpft. 1989 wechselte sie in den Sozialdienst für Aussiedler, Spätaussiedler und Übersiedler aus der ehemaligen DDR. Damals kamen Millionen ins Land, erinnert sie sich an die Migrationsbewegungen, die der bröckelnde Eiserne Vorhang Gorbatschows Glasnost und Perestroika ermöglichte. In Mannheim wurden viele Gestrandete zunächst im Übergangswohnheim in der Karl-Peter-Straße, und später auch in der Güterhallenstraße untergebracht. Sogenannte Russlanddeutsche, Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen aus Rumänen, Oberschlesier aus Polen - „jeder wollte der bessere Deutsche sein“, erinnert sich Kemptner: Es gab Konflikte. Miteinander reden war wichtig und die gesetzlichen Grundlagen eines Lebens in Deutschland zu klären - immer mit der Schreibmaschine auf den Knien im Außendienst in Ausweichunterkünften. „Alles verlief ruhig und unaufgeregt, den Begriff Willkommenskultur gab es nicht, sie war einfach da“, sagt Kemptner über die Zeit, in der sich vieles leicht im Zusammenspiel von Kommune und Wohlfahrtsverbänden fügte. „Von der Wohnungssuche bis zum Rentenantrag haben wir alles für die Leute gemacht.“ Jeder Betreuer und Sachbearbeiter wusste um die Fähigkeiten des anderen, berichtet sie. Man arbeitete Hand in Hand, reibungslos und ohne Internet an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Zum Dank gab es Piroggen, Wodka in Wassergläsern und Pelmeni-Teigtaschen in der Mittagspause im Büro.

Heute sei das durchaus anders: Bund, Land, Stadt und Wohlfahrtspflege würden zum Teil in parallelen Strukturen, wenig abgestimmt und transparent agieren. Dadurch falle es immer schwerer, zu erkennen, was tatsächlich wichtig sei, um dafür dann „passende“ Projektgelder aufzutun.

Für die Zukunft wünscht sich Kemptner, eine besser abgestimmte und auf Dauer angelegte Kooperation von Kommune und der Wohlfahrtspflege - auch hinsichtlich des Einsatzes von (Förder-)Mitteln: Das aber setze voraus, dass man nicht nur als Leistungserbringer, sondern wieder mehr als Partner gesehen werde. Auch im Ruhestand will sie weiterhin ehrenamtlich für ihre Frauenförderprojekte bei Caritas Egypt engagieren und Mitglied der Jury des Gertrud-Luckner-Preis beim Deutschen Caritasverband bleiben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019