Intensiv; warten

Die Ferien kommen. Es sind nur noch zehn Tage. Dann geht es los, in den Urlaub. Die Familie freut sich, wir können es kaum noch erwarten. Ungeduld macht sich breit. Warum noch so lange? Die Kinder führen eine Strichliste der Schultage, und auch wir Eltern kreuzen in Gedanken jeden Tag ab. Wir bringen die Tage hinter uns und lenken uns so gut es geht ab, damit die Zeit schneller vergeht . . . kennen Sie das?

Würde jemand ankommen und behaupten, dass diese Wartezeit eine besondere Zeit ist und wertgeschätzt werden muss, würde ich ihn vermutlich angucken wie ein Auto, das vollgepackt dasteht, aber nicht losfährt. Was bitte soll das? Ich will ja gerade, dass die Zeit vorbeigeht. Warten wertschätzen? Wie absurd ist das denn?

Wie lange? Und worauf?

Und doch hat Jesus seinen Jüngern genau diesen Auftrag gegeben, bevor er zum Vater zurückkehrte: „Bleibt in Jerusalem und wartet.“ Und die Jünger wussten nicht mal, wie lange. Nur worauf: „… auf den Geist, den euch mein Vater versprochen hat.“ Also eine klare Vorstellung konnten sie sich kaum bilden. Ich stelle mir vor, wie sie von dem Berg, von dem aus Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, wieder heruntergehen und sich unterhalten. „Also, wir sollen jetzt warten, keine Ahnung wie lange, auf keine Ahnung was.“ Prickelnd, oder?

Im ersten Kapitel im Buch „Apostelgeschichte“ in der Bibel sehen wir sie dann gemeinsam im Obergeschoss eines Hauses in einem Raum sitzen. „Sie verbrachten die Zeit im gemeinsamen Gebet“, heißt es. Ich glaube, wenn man so wartet, wartet man anders. Im Intensivmodus. Da wird aus dem „Nichts“ der ungefüllten Zeit plötzlich „Etwas“. Wie wenn man leer wird und plötzlich spürt, dass da jetzt Raum ist. Die christlichen Mystiker wussten, dass Gottes Heiliger Geist uns nur füllen kann, wenn er Platz dafür bekommt, und sie haben ihren Zeitgenossen empfohlen, sich Zeit zu nehmen, um „leer zu werden“. Das ist quasi das Gegenteil davon, wenn man jeden Zwischenraum an Zeit mit etwas füllt. Handy checken zum Beispiel. Leer werden können wir nur, wenn nicht ständig etwas Neues da ist, das uns ablenkt.

Wie ein Frühjahrsputz

Die Jünger warten intensiv „im Gebet“, so heißt es. Wartend suchen sie Gottes Angesicht und verweilen dort. Sie haben jetzt keine andere Aufgabe, nichts, was sie stört. Haben Sie so einen Ort? Manche Menschen gehen deswegen gerne unter der Woche in eine Kirche und verbringen dort eine oder zwei Stunden, einfach so. In den neu entstandenen Gebetshäusern findet man solche Räume. Finden Sie Ihren eigenen! Denn das hat etwas unglaublich Heilsames. Mitunter kommt dabei auch manches zum Vorschein, was in uns so drin ist. Nicht alles davon macht Gott Freude; es anzusehen ist unangenehm. Wir dürfen das im Beten zu Jesus bringen und um Vergebung und Erneuerung bitten. Intensiv zu warten hat auch etwas Reinigendes. Frühjahrsputz.

An diesem Sonntag denken wir in unseren Kirchen an die wartenden Jünger. Die laden uns nämlich zum Mitmachen ein. Ich hörte einmal einen Prediger sagen: Das Obergemach ist noch immer offen. Offen für uns, für dich und für mich. Komm mit und warte im Beten vor dem Angesicht Gottes, dass Gott dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt.

Gerrit Hohage

Pfarrer der Evangelischen

Bonhoeffergemeinde

in Hemsbach

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019