Intensive Begleitung bis zum Schulabschluss

Gerade mal gut zwei Jahre alt ist „Das andere SchulZimmer“. Am 8. Oktober 2018 ging die private Bildungseinrichtung in der Waldhofstraße 5 (Neckarstadt-West) an den Start. Und darf sich bereits über einen zweiten bundesweiten Preis freuen. Schon im Oktober 2019 zeichnete die von Unternehmen aus ganz Deutschland getragene Stiftung Bildung und Gesellschaft das Schulzimmer mit dem Primus-Preis des Monats aus.

Und jetzt zeichnete die Mannheimer Bürgerstiftung das Schulzimmer mit dem zweiten Preis beim „Mensch Miteinander!“-Wettbewerb aus, dotiert mit 5000 Euro. Schon zuvor erklärte die in Essen ansässige Deloitte Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft das Projekt zum „Hidden Mover“ 2020, also zum eher im verborgenen arbeitenden Modell, mit dem dennoch viel bewegt wird. Man wolle damit die Chancengleichheit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fördern, teilt die Stiftung mit.

Das war auch der Antrieb von Ute Schnebel, Geschäftsführerin und Gründerin des Schulzimmers. Sie habe „in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr junge Menschen aus dem Schulsystem herausfallen, also dass die Schere zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern immer weiter auseinandergeht“, erklärt sie in einem Videobeitrag für das Mannheimer Innovationsfestival Innomake, das vor wenigen Tagen über die Bühne gegangen ist. Um „Bildungsverlierern“ zu helfen, entwickle man speziell auf jeden Schüler zugeschnittene Angebote.

Der Erfolg gibt dem Team um Ute Schnebel recht, alle elf Absolventen des Schuljahrs 2019/20 haben ihre Haupt- oder Realschulabschlüsse geschafft. Im Normalfall treffen sich die Schüler fünf mal wöchentlich von 15 bis 18 Uhr in der Waldhofstraße und werden dort von einem etwa zehnköpfigen Lehrerteam auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Pandemiebedingt musste das Schulzimmer im Frühjahr auf Onlineunterricht umstellen. Überraschend gut habe das geklappt, berichtet Ute Schnebel bei Innomake. Das freut sie umso mehr, als ihre Arbeit in Corona-Zeiten „wichtiger denn je“ sei. Die Schüler, die das Zimmer in der Neckarstadt besuchen, zahlen in der Regel 50 Euro im Monat. Wer das nicht aufbringen könne, für den finde man individuelle Lösungen.

Zehn Plätze stehen zur Verfügung

Die Beiträge decken die Kosten nicht annähernd, deshalb ist das Schulzimmer auf Spender, Paten und Sponsoren angewiesen. Die 5000 Euro der Mannheimer Bürgerstiftung und das Preisgeld der Deloitte Stiftung in Höhe von 25 000 Euro sind deshalb mehr als willkommen, zumal es noch individuelle Beratungsleistungen obendrauf gibt.

Derzeit stehen zehn Plätze für sozial Benachteiligte im Alter von 16 bis 27 Jahren zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Schul- und Ausbildungsabbrecher, junge Mütter, Flüchtlinge, junge Menschen mit Migrationshintergrund, psychischen oder Drogenproblemen.

Info: Infos im Internet unter das-andere-schulzimmer.de

Mittwoch, 23.12.2020