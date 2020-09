Interesse an mehr Ganztag

Leiten den STEB (v.l.): Lorenz Losmann, Luisa Walter, Hildwin Wonner. © Bähr

Kräftig durcheinandergewirbelt hat die Corona-Pandemie den Alltag des Stadtelternbeirats (STEB). Schon bisher konnte sich die Interessenvertretung der Eltern, deren Kinder städtische Betreuungseinrichtungen besuchen, über Arbeitsmangel nicht beklagen. Aber die Schließung aller Spielplätze und Kitas Mitte März warf für viele Betroffene Fragen auf, mit denen sie sich an den STEB wandten. Man habe in ständigem Austausch mit Eltern und der Stadt gestanden, berichtet Sprecherin Luisa Walter. Außerdem übte der STEB den Schulterschluss mit dem Mannheimer Gesamtelternbeirat – etwa, um eine Demo in Stuttgart mit vorzubereiten. „Wenn es neue Erkenntnisse gab, haben wir einen Newsletter herausgegeben“ – oder auf steb-mannheim.de informiert. Die monatlichen Besprechungen liefen per Videokonferenz. Ob am 4. November eine Vollversammlung stattfinden kann, ist unklar, es fehle ein pandemie-gerechter Raum.

Mitarbeit im Fachausschuss

Grundsätzlich setzt sich der STEB für ein eltern- und kinderfreundliches Betreuungsangebot ein, etwa für mehr Ganztag. Zusammengeschlossen haben sich in dem Verband Elternbeiräte der von der Stadt getragenen Krippen, Kitas, Horten an Schulen, Kinderhäusern und weitere interessierte Eltern. Den aktuellen Vorstand bilden Vorsitzender Lorenz Losmann, Stellvertreter Hildwin Wonner und Luisa Walter (Öffentlichkeitsarbeit). Der STEB entsendet außerdem Vertreter in den Jugendhilfeausschuss. bhr

