Interesse an Waldhof-Film sehr groß

Mannheim.Den neuen Film „Waldhof Wahnsinn – der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins“ haben am ersten Wochenende mehr als 2300 Zuschauer gesehen. Damit liege er bei den neu im Kino angelaufenen Filmen bundesweit auf einem sehr guten Rang 9, sagte dem „MM“ am Dienstag Regisseur Florian Erker, nachdem ihm die zentral erfassten Zahlen übermittelt wurden. „Und das bei einem so lokal geprägten Stoff, das ist wirklich erstaunlich.“

Für die Wertung werden die durchschnittlichen Zuschauerzahlen pro Filmkopie in Umlauf berechnet. Daher spielt auch keine Rolle, dass „Wunder Waldhof“ nur in drei Kinos der Region gezeigt wird.

Weitere Vorstellungen

Arbeiterverein Waldhof: Fans erklären, was den Verein so besonders macht. Über mehrere Jahre hat Regisseur Florian Erker den SV Waldhof begleitet - für die daraus entstandene Dokumentation gibt es aufgrund der hohen Nachfrage nun neue Termine.

Ursprünglich seien sein „Traumziel“ 1500 Zuschauer gewesen, so Erker. Dass dies nun weit übertroffen werde, „freut mich in erster Linie für den Verein“. Ihn persönlich mache glücklich, wie viele Menschen nach den Vorstellungen sagten, dass sie der Film emotional berührt habe.

Im Viernheimer Kinopolis, wo die rund 50-minütige Dokumentation vor einer Woche Premiere feierte, hat sie laut Erker „sogar die Eiskönigin geschlagen“. Seinen Film hätten sowohl am Samstag als auch am Sonntag mehr als doppelt so viele Zuschauer gesehen als die aufwendige Disney-Produktion.

Nach dem Mannheimer Atlantis – in dem der Film wieder am Donnerstag und Freitag (je 19 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (je 16 Uhr) gezeigt wird – haben nun auch die anderen beiden Kinos zusätzliche Vorstellungen angesetzt: in Viernheim am Sonntag um 12 Uhr, in den Lux Kinos Frankenthal am Freitag und Samstag (je 22.45 Uhr). sma

