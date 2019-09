Interkulturelle Wochen starten

„Zusammen leben, zusammen wachsen“: Unter diesem Motto starten auch in Mannheim die Interkulturellen Wochen. Dabei wollen von Sonntag, 22. September, bis Dienstag, 15. Oktober, mehr als zehn Veranstaltungen des Diakonische Werks, des AWO-Kreisverbands und des Caritasverbands aufzeigen, wie Zusammenleben in einer vielfältigen Stadt wie Mannheim funktionieren kann. Das Dreierbündnis lädt Besucher an verschiedene Orte ein, anderen Kulturen zu begegnen und unbekannte Gebräuche und Traditionen kennenzulernen.

Eröffnet wird die Reihe mit einem interkulturellen, ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche am kommenden Sonntag (22.) um 10 Uhr. Ein interkulturelles Frühstück am 15. Oktober in der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius beschließt sie.

„Tag des Flüchtlings“

Die Interkulturelle Woche sei für die Beteiligten ein lebendiges Zeichen dafür, wie es gelingen kann, zusammen zu leben und zusammen zu wachsen, sagt Cigdem Erdis, Projektleiterin und Mitarbeiterin der Stabsstelle Asyl und Migration beim Diakonischen Werk. „Die Wochen schenken Freude am Miteinander und machen Mut, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten. Deutschland genießt eine Vielfalt an Kulturen, in Mannheim leben mehr als 100 Nationen miteinander. Die bundesweiten Interkulturelle Wochen machen dabei sichtbar, wie der Alltag in einer Einwanderungsgesellschaft aussehen kann“, sagt Erdis.

So zeigen die Organisatoren unter anderem bei einem Filmabend in Anwesenheit des syrischen Regisseurs Ma’an Mouslli, was es heißt, „Newcomer“ – also der Neue, ein Flüchtling in Deutschland – zu sein. Gezeigt wird der Film am Montag, 23. September, im ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara. Begegnungsmöglichkeiten bietet ein Ausflug in den Luisenpark am „Tag des Flüchtlings“, Freitag, 27. September, für Familien. Einblicke in die Welt der orientalischen Musik bietet das Familienkonzert in Kooperation mit der Orientalischen Musikakademie am 28. September. Dabei werden alle Instrumente vorgestellt. Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten. red/lok

