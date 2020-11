Internet-Kochshow soll den Frust des Lockdowns vertreiben

Taste the Lockdown! (Auf Deutsch: Schmeck’ den Lockdown). Clemens kocht, nicht vor Wut, er kocht, spielt, erzählt und brät in seiner Gerüchteküche unterhaltende sowie amüsante kulinarische und künstlerische Köstlichkeiten. Das in der Alten Seilerei in Neckarau ansässige Rhein Neckar Theater (RNT) streamt sich den Frust von der Seele mit einer amüsanten Kochschau, die die Zuschauer kostenlos im

...