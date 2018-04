Internisten mit ihrem Finale in Mannheim

Anzeige

Teenager etwa seien von Natur aus eher darauf ausgelegt, spät ins Bett zu gehen und spät aufzustehen. Werde das ignoriert, so käme es zu einem unter dem Begriff „social jetlag“ kursierenden Phänomen. Insbesondere bei Prüfungen, appelliert der Biologe, solle Rücksicht genommen werden: „Studien belegen, dass Spät-Chronotypen bei Prüfungen, die am frühen Vormittag stattfinden, im Durchschnitt um eine Note schlechter abschneiden als Früh-Chronotypen.“ Der Weg in eine Karriere als Mediziner, so Oster, sei angesichts des in Deutschland geltenden Numerus Clausus für viele bereits aufgrund der Uhrzeit der Prüfungen beendet. Bis in die Hautzellen hinein hätten alle Bestandteile des Körpers einen eigenen Rhythmus, so Oster. Werde dieser durch unregelmäßiges Schlafen durcheinandergebracht, so würden alle Vorgänge im physischen und psychischen System in Mitleidenschaft gezogen, die Folgen könnten diabetische, kardiovaskuläre oder depressiven Erkrankungen sein.

Breiten Raum nahm in den Gesprächen am Rande Kongresses die politische Lage ein. Unter dem Titel „Klinik Codex“ hat sich eine Initiative gebildet, die von der DGIM im letzten Dezember vorgestellt wurde. Ärztekammern und assoziierte Verbände machten sich derzeit für eine Reform der Machtverhältnisse stark, so Petra Schumm-Dräger, die das Projekt als treibende Kraft mit voranbringt: „Die Leitung von Kliniken muss auf Augenhöhe passieren - bislang sind die Betriebswirte die Vorgesetzten der Ärzte“.

Neueste Behandlungen

In mehr als 1600 Vorträgen, Symposien und anderen Fortbildungsformaten referierten die Experten über neueste Erkenntnisse zur Behandlung internistischer Erkrankungen.

Zum vierten und letzten Mal fand die viertägige Veranstaltung in Mannheim statt – ab nächstem Jahr möchte man nach dem Neubau des Congress-Centers in Wiesbaden wieder an den angestammten Sitz zurückkehren.

