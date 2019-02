Investition in die Zukunft

Es sorgte Mitte Januar bundesweit für Schlagzeilen: Wegen dramatischer Lehrer-Unterversorgung führte eine Schule in Thüringen vorübergehend eine Vier-Tage-Woche ein. Von solchen Notlagen ist Baden-Württemberg insgesamt weit – und Mannheim noch weiter – entfernt. Die Stadt ist bei Lehrern beliebt, entsprechend gut gelingt es dem Schulamt, Vertretungskräfte zu organisieren und die Lücken, die sich immer wieder auftun, zu stopfen.

Ausfälle gibt es trotzdem reichlich. Im Einzelfall kann das schon mal krasse Folgen haben – wie zurzeit an der Wilhelm-Wundt-Grundschule in Neckarau. Dass es nicht genügt, vor Schwierigkeiten die Augen zu verschließen und den Kopf in den Sand zu stecken, hat das Kultusministerium inzwischen begriffen. Anders als im Februar 2018 – als es vorgab, keine Zahlen zu kennen – erfasst es jetzt mehrmals jährlich flächendeckend die Unterrichtsausfälle. Immerhin ein Anfang. Aber letztlich wird dadurch der Mangel nur ein wenig transparenter verwaltet.

Leider ist nicht erkennbar, dass das Land ernsthaft Konsequenzen aus den Problemen zieht, die Schulen landauf landab haben. Es reicht bei weitem nicht, die Aufstockung von Teilzeitstellen unbürokratisch zu regeln und die Zahl der Studienanfänger leicht zu erhöhen. Es braucht mehr Lehrer, viel mehr Lehrer. Für die steigende Zahl der Schüler, für individuelle Förderung, für Ganztag und Inklusion. Das wird viel Geld kosten – allerdings sehr gut investiertes Geld.