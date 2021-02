Inzidenz bei 50 und neue Impfbriefe

Erstmals seit 15. Oktober ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim am Dienstag unter 50 gesunken. Nach den Zahlen der Stadt liegt sie aktuell bei 49,6. Der maßgebliche offizielle Landeswert, der durch die nachträgliche Weitergabe späterer Fälle häufig abweicht, liegt bei 50,2. Unterschreitet er an drei Tagen in Folge die 50-Marke, fällt die nächtliche Ausgangssperre weg. Auf dem jetzigen

