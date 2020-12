Irene Lucia – letztes Baby in St. Hedwig

Die kleine Helga kommt am 4. Januar anno 1929 als erstes Kind der St.-Hedwig-Klinik auf die Welt. Es ist ein Sonntag, als Irene Lucia am 13. Dezember 2020 als letztes Baby im Kreißsaal des A 2-Hospitals ins Leben startet. Dazwischen liegen rund 60 000 Geburten und über neun Jahrzehnte. Die einst von Niederbronner Schwestern in der großbürgerlichen Lanz-Doppelvilla aufgebaute Klinik für Entbindungen und Frauenkrankheiten ist Geschichte. Mannheims christliche Krankenhäuser bündeln (wie berichtet) Geburtshilfe und Gynäkologie ab 2021 als Fachzentrum im „Diakonissen“ an der Speyerer Straße.

Gespenstisch still präsentiert sich die Wochenstation an ihrem letzten Tag. Die Mienen von Schwestern wie Hebammen sind bedrückt, die Unterhaltungen gedämpft. Und die Mama des letzten „St.-Hedwig-Babys“ verhehlt nicht, dass sie „sehr, sehr traurig“ über die bevorstehende Klinik-Schließung ist. Claudia Amico, die 1985 in dem Traditionshospital gegenüber vom Schloss ihren ersten Schrei tat, hat dort auch ihre beiden älteren Mädchen geboren. „Hier war immer alles so familiär, und ich fühlte mich bestens betreut“, schwärmt die dreifache Mutter mit sizilianischen Wurzeln.

„Für mich ist es erschütternd“

Eigentlich hätte das Innenstadt-Hospital 2020 ein kleines Jubiläum feiern können: Schließlich haben sich die beiden Mannheimer Ordenskliniken „Theresien“ und „St. Hedwig“ vor 25 Jahren zusammengetan und damals das von niedergelassenen Fachärzten belegte A 2-Domizil in eine dem Theresienkrankenhaus angegliederte Hauptabteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie umgewandelt. Der damals berufene Chefarzt Horst Job bedauert die Schließung seiner einstigen Wirkungsstätte – „da wird in Mannheim etwas fehlen“. Auf zwei Jahrzehnte als Klinikleiter (bis Ende 2015) blickt er zurück: „Mir bot die Hedwigsklinik beste Voraussetzungen, meinen Beruf zum Wohl der Patientinnen erfüllt auszuüben.“ Die Klinik habe sich wohl „nicht mehr gerechnet“, vermutet er.

Rainer Bless, der als benachbarter Kinderarzt während 31 Jahren (bis zu seiner Praxisübergabe im Sommer) um die 12 000 Neugeborene in der Hedwigsklinik untersucht hat, kommentiert die Schließung: „Für mich ist es erschütternd, wie ein gut funktionierendes Krankenhaus, das bestens in der Innenstadt eingebunden ist und größtes Ansehen bei der Mannheimer Bevölkerung genießt, jetzt abgewickelt wird.“ Bless erzählt, dass er vor einigen Tagen bei seinem Abschiedsbesuch heulende Schwestern und Hebammen getroffen hat. Für eine erfahrene Kinderkrankenschwester mit Herzblut für die Kleinsten, so Bless, sei es „deprimierend“, womöglich in einem anderen Klinikbereich fachfremd eingesetzt zu werden. Auch wenn die „Barmherzigen Brüder Trier“ als neue Träger von „Theresien“ und „Diakonissen“ zugesichert haben, das komplette St.-Hedwig-Personal in den beiden anderen Mannheimer Häusern einzusetzen, gestalten sich individuelle Lösungen schwierig – auch deshalb, weil es am „Diakonissen“ andere Rentenregelungen gibt. Außerdem stellt sich für bislang fest angestellte St.-Hedwig-Hebammen das Problem, dass sie beim Wechsel in das neue Fachzentrum an der Speyerer Straße den Sprung in die Selbstständigkeit wagen müssten: Am „Diakonissen“ sind nämlich nur Beleghebammen tätig.

Mit der Schließung der St.-Hedwig-Klinik hat auch der im Dezember 2002 installierte „Babykorb“ mit Klappe seinen zentralen, aber abgeschirmten Standort in A 2, 5 verloren. Im neuen Jahr soll er am „Diakonissen“ einen neuen Platz finden. Während der 19 Jahre haben acht vermutlich verzweifelte Mütter ihr Neugeborenes in das stets gewärmte Korbbettchen gelegt.

Wenn auf der Wochenstation die Alarmglocke beim Öffnen der Klappe läutete und die Kamera einen Säugling zeigte, war dies für alle „sehr emotional“, erzählt der einstige Chefarzt Job. Und Schwester Andrea wird nie vergessen, wie sie im letztjährigen Frühling ein Mädchen aus dem Korb holte. Sie hat „ihrem“ Findelkind für die inzwischen übliche „Erinnerungsbox“ einen Brief geschrieben und diesen samt der rosa Kuscheldecke übergeben, in die das Neugeborene eingewickelt war.

Manchmal lagen auch persönliche Botschaften im Babykorb: Etwa der Zettel jener Mama, die für ihren Sohn „eine gute Familie“ wünschte. Ungewöhnlicherweise hat die Frau drei Mal die Babyklappe geöffnet: Um den gesunden Säugling ins Bettchen zu legen. Um nachzuschauen, ob er auch in Obhut genommen wurde. Und um einen Brief an den Klinikseelsorger zu hinterlassen.

Der Babykorb ist mit Schicksalen verknüpft – aber auch mit kuriosen Geschichten. Vor Jahren etwa ist kurz nach Weihnachten ein Chihuahua-Welpe, vermutlich ein unliebsames Festgeschenk, deponiert worden. Um das vierbeinige Baby kümmerte sich der Tiernotdienst.

