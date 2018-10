„Irgendwann ist man Schrumpelbacke“

Es klingt verführerisch: Das „Elixier des Lebens“ wird Schülern des Ludwig-Frank-Gymnasiums angeboten – aber fast alle lehnen ab. Mal amüsant, mal sehr tiefgründig und nachdenklich machend haben die Zwölf- bis 17-Jährigen in einem Projekt für das Symposion „Unsterblichkeit – Traum oder Trauma?“ der Reiss-Engelhorn-Museen aufbereitet, warum die große Mehrheit der Jugendlichen nicht unsterblich sein will und das Elixier ablehnen würde, wenn es das denn wirklich gäbe.

„Wäre doch cool!“ – sicher, solche Stimmen gibt es auch. Über 50 Gymnasiasten der Klasse 7b sowie der 9. und 10. Stufe haben sich, teils in ihrer Freizeit, an dem von den Lehrern Ulf Stemler und Kai-Uwe Grob organisierten Projekt beteiligt. Namen werden generell keine genannt. Sie filmten sich untereinander, wie ihnen ein Gleichaltriger das vermeintliche Elixier anbietet – aber ihm ein Chor mit „nein“ entgegenschallt.

Unbekümmert und ohne Angst

Zwar gibt es Ausnahmen. „Wäre cool, weil ich dann sehen könnte, was in der Zukunft passiert“, meint ein Junge. Man könnte sehen, ob mehr erneuerbare Energie eingesetzt würden, sich die Welt zum Besseren ändere, wie sich die politische Lage verändere. „Wenn ich nur bis 30 altere, wäre ich fit genug, ein paarmal ein Studium abzuschließen und überall super Noten haben“, meint einer. „Man kann alle wichtigen Dinge erledigen“, so eine Stimme. „Man kann viele verschiedene Berufe ausüben“, meint ein anderer, „oder auch spätere Generationen kennenlernen“.

Aber es ist eine deutliche Minderheit. Unbekümmert bekennen die meisten jungen Leute, sie hätten keine Angst vor dem Tod und wollten, „dass alles irgendwie normal geht“ – sprich: man selbst irgendwann geht. Wobei man spürt, dass sie zum Begriff „alt“ ein besonderes Verhältnis haben. So Ende 30/Anfang 40 stehenzubleiben, das fänden viele schon gut, „ab 40 gehts ja quasi abwärts“, bekundet dazu ein Junge. „Wenn man älter wird, bekommt man Schmerzen“, gibt da einer zu bedenken. „Irgendwann wird man eine Schrumpelbacke“, heißt es gar. „Alles hat ein Ende, auch ein Stuhl geht ja mal kaputt“, so ein Schüler ganz pragmatisch.

Angst vor Krankheit, vor Schmerzen, vor Schwierigkeiten beim Bewegen – das wird ganz oft als Grund genannt, warum man lieber gehen will. Und die Furcht vor Einsamkeit: Familie und Freunde seien ja irgendwann alle tot, „dann ist keiner mehr da, den man kennt“. „Irgendwann komplett alleine wäre ja traurig“, so eine Stimme. „Ich will nicht meine Kinder sterben sehen“, heißt es. „Irgendwann wird es langweilig“ oder „Irgendwann hat man doch alles erledigt und alles gesehen“, ist zu hören, oder: „Wenn man mal alle Länder gesehen hat, wird es langweilig!“

Enge Zusammenarbeit mit Schule

Und selbst derjenige, der Sympathie für die Einnahme des vermeintlichen Zaubertrunks hegt, fragt zur Sicherheit nach den Nebenwirkungen – oder ob man die Wirkung doch mal stoppen könne, „wenn es einem reicht“ oder „wenn man doch alles gesehen hat“.

„Ein erfrischender Abschluss einer super Veranstaltung“, so Wilfried Rosendahl, Direktor Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen und Projektleiter der Mumien-Ausstellung. Er hatte mit Hiram Kümper vom Historischen Institut der Universität das Symposium anlässlich der Mumien-Ausstellung vorbereitet. Bei der zweitägigen Tagung mit über 200 Teilnehmern widmeten sich Experten dem Begriff „Unsterblichkeit“ und dem Tod aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln – Archäologen, Juristen, Mediziner, Historiker, Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker oder Theologen. „Alle haben es ehrenamtlich gemacht, alle sind aus der Metropolregion – was zeigt, dass wir ein spannendes Thema interdisziplinär aus der Region heraus aus eigener Kraft stemmen können“, so Rosendahl zufrieden.

Mit dem Ludwig-Frank-Gymnasium verbindet das Museum inzwischen eine enge Zusammenarbeit – von der Mumien-AG der Schule bis zu Schulmusikern für Auftritte bei Ausstellungseröffnungen.

Info: Dossier unter morgenweb.de/rem

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018