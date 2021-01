Irritation um Klinikum-Neubau: Ministerin Bauer setzt in Mannheim auf „Neue Mitte“

Mannheim.Update: Der Bericht sorgte für leichte Irritationen beim Klinikum: Hier geht es zur aktuellen Einordnung.

Für Irritationen hat am Montag mancherorts eine Meldung gesorgt: Die Stuttgarter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) setze sich für einen „Neubau“ des Mannheimer Klinikums ein. Gemeint ist dabei jedoch das bereits seit langem geplante Großbauprojekt „Neue Mitte“. Dabei soll in den nächsten Jahren zunächst die Klinikum-Zentrale neu gebaut werden, der dann in einer zweiten Bauphase die übrigen Gebäude folgen. Nahezu alle gelten als stark sanierungsbedürftig.

Phase 1 soll mindestens 500 Millionen Euro kosten, für Phase 2 stehen etwa 250 bis 300 Millionen im Raum. Diese Größenordnung wird nun in einem Artikel der „Stuttgarter Zeitung“ über die beabsichtigte Fusion der Klinika Mannheim und Heidelberg genannt – verbunden mit einer Aussage Bauers, das Bauprojekt sei unabhängig davon erforderlich. Dies ist in Mannheim unstrittig.

Die „Neue Mitte“ sei für die Stadt schon immer „die Grundlage für ein erfolgreiches Leuchtturmprojekt im Gesundheits- und Life-Science-Bereich“, sagt Jochen Schönmann, Leiter des Büros Regierungsangelegenheiten im Rathaus. „Wir freuen uns, dass die Landesregierung diese Auffassung teilt.“ Richtig sei auch Bauers Aussage, wonach die Zeit dränge. Nur eine neue Infrastruktur ermögliche einen dauerhaft finanziell tragbaren Betrieb. Auch der SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei betont: „Der Umbau ,Neue Mitte/Klinikum’ muss in jedem Fall kommen. Alles andere macht betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, völlig unabhängig von der Frage einer Fusion."

In einem Bericht der Deutschen Presseagentur hieß es zuvor, dass Forschungsministerin Bauer in der Debatte um eine Fusion der Unikliniken Heidelberg und Mannheim auf einen Neubau des Mannheimer Klinikums gesetzt. Der Neubau sei nötig - "egal, ob es ein kommunales Krankenhaus bleibt oder als Uniklinikum vom Land übernommen wird", sagte sie demnach der "Stuttgarter Zeitung". Die Kosten dafür lägen bei mindestens 800 Millionen Euro. Bezüglich der Fusion selbst solle es schnell eine Grundsatzentscheidung des Landes geben. "Alle Beteiligten sollen wissen, wohin die Reise geht - man kann sie nicht ewig ohne Ansage lassen", sagte sie dem Blatt. Je schneller gebaut werde, desto günstiger werde es.

