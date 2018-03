Isländisch oder doch Swahili?

Anzeige

Mannheim.Die Abendakademie sieht sich in ihrem aktuelle Semester als „leistungsstarker Bildungspartner“. So lautet zumindest der Titel der Frühjahrsangebote der Volkshochschule (VHS). Zu Bildung gehören auch Sprachen – und die Kurse zum Erlernen neuer Fremdsprachen sind ein Kernbestandteil der Abendakademie. 485 Kurse in 36 Sprachen stehen zur Auswahl – darunter auch eher ungewöhnliche wie Swahili oder Isländisch.

Reden und Kochen

Anmeldung: Online, telefonisch, persönlic Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen bei der Abendakademie kann im Internet unter der Adresse abendakademie-mannheim.de erfolgen, telefonisch unter der Telefonnummer 0621/1 07 61 50 oder auch persönlich zu den Öffnungszeiten bei der Volkshochschule in U 1: montags bis donnerstags, 8.30 bis 18 Uhr, und freitags, 8.30 bis 16 Uhr.

Die Isländer sind durch ihre Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit, nachdem sie bereits bei der Europameisterschaft 2016 überraschten und 2010 der Ausbruch eines isländischen Vulkanes für weltweite Schlagzeilen sorgte. Im Anfängerkurs der Abendakademie werden ab sofort die Grundlagen der isländischen Sprache vermittelt, damit neben einfachen Konversationen und dem Lesen von Schildern auch endlich die Frage nach der Aussprache von „Eyjafjallajökull“, jenem Vulkan, geklärt wird.

Kulinarisch wird es im Frühjahr für Indonesisch-Lerner: Im Anfängerkurs mit Enni Affandi üben die Teilnehmer ab dem 2. März nicht nur den alltäglichen Sprachgebrauch und übliche Redewendungen. Am Ende des Kurses kochen alle gemeinsam– natürlich Indonesisch.