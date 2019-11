Israelischer Botschafter von Besuch in Mannheim „überwältigt“

Jeremy Issacharoff (vierter von links) mit dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde in deren Zentrum in F 3. Hinter ihnen an der Wand ist die Gedenktafel für die Opfer des Holocaust angebracht. Sinisa Toroman (ganz rechts), Vorsitzender des Israeli Business Club, hat den Mannheim-Besuch des Botschafters organisiert.

© Mack