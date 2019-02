Ist eine fleischlose Zukunft realistisch?

Zu einem Film- und Diskussionsabend rund um das Thema Fleischkonsum laden am Samstag, 2. Februar, die Grünen ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Kino Odeon in G7. Filmemacher Marc Pierschel zeichnet in seinem Film „The End of Meat“ eine Welt ohne Fleischkonsum. Die Vorführung soll dabei den Rahmen bieten, um mit Interessierten kontrovers und offen über die Fragen zu diskutieren, ob dies eine realistische Zukunftsvision oder nur eine weltfremde Spinnerei ist. Außerdem bietet die Partei die Möglichkeit, mit den Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2019 Deniz Gedik, Angela Wendt, Patrick Haermeyer, Natascha Werning und Christina Eberle ins Gespräch zu kommen. mics

