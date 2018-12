Ist „Superfood“ wirklich sinnvoll?

Was kann „Superfood“ wirklich? Ein kostenloser Vortrag der Verbraucherzentrale soll heute klären, was wirklich hinter Nahrungsmitteln wie Goji, Hanf, Chia und Co. steckt. Der Markt für „Superfood“ hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt. Die Produkte sind aus vielen Drogerie- und Supermärkten und dem Internet nicht mehr wegzudenken. Spezielle rechtliche Anforderungen an den Begriff „Superfood“ gibt es bislang jedoch nicht. Im Vortragsraum der Beratungsstelle in N 4, 13-14, soll es heute ab 16.30 Uhr darum Informationen dazu geben, wie super die angepriesenen Nahrungsmittel tatsächlich sind. red

