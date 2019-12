Ist Wohnen noch bezahlbar?

Mietpreise in der Stadt, die weltweite Klimaerwärmung, gutes Zusammenleben, alternative Wohnformen, Tom Bock und der Millionendeal auf dem Turley-Areal sowie die Berechnung des Mietpreisspiegels in Mannheim die Diskussion im Stadthaus ging vom Hölzchen aufs Stöckchen und wieder zurück. Wobei die SPD-Fraktion in ihrer Einladung das Thema der öffentlichen Veranstaltung klar mit „Wie bezahlbar ist Wohnen in Mannheim?“ benannt hatte.

Dazu erklärte Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft GBG: „Es hängt davon ab, wieviel von Einkommen und Vermögen dazu benötigt wird.“ Weiter betonte er: Je weniger freie Wohnungen es gebe, desto teurer werde Wohnen. Josef Piontek, Vorsitzender des Vereins „Haus und Grund“, ergänzte: „Wohnen ist in Mannheim noch bezahlbar, aber wir sollten etwas tun.“ Alexander Sauer, stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins, betonte, dass die Zahl der Menschen, für die Mietpreise problematisch hoch sind, größer werde. Der SPD-Sprecher für Wohnungspolitik, Reinhold Götz, meinte, dass nach einer Studie bereits vor fünf Jahren im Durchschnitt 28 Prozent des Nettoeinkommens für die Kaltmiete aufgewendet wurde – seitdem seien die Mieten stark gestiegen. Derzeit würden Wohnungssuchende bei Gebrauchtwohnungen im Schnitt zehn Euro für den Quadratmeter bezahlen, bei Neubauten sogar elf. Christina West, Vorsitzende des Vereins „Urban Innovation – Stadt neu denken!“ verwies auf ein Thema abseits der Mietpreise: „Wir sollten uns die grundsätzliche Frage stellen, welche Stadt wir wollen. Es geht nicht nur um ein Dach über dem Kopf, sondern um das drumherum und wie wir zusammen leben.“

Bauvorschriften vereinfachen

Frings verwies darauf, dass die GBG aktuell über 1000 neue Wohnungen baut, davon sei die Hälfte gefördert. Er versprach: „Bei Mieterhöhungen bleiben wir in 90 Prozent der Fälle unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmieten, das wird so bleiben.“ Götz forderte, dass die GBG in den nächsten Jahren die Miete im Schnitt nicht um mehr als ein Prozent erhöht – mit Ausnahme umfassender Renovierungen. Aktuell gebe es, ergänzte Sauer, Fälle mit 20 Prozent Erhöhung. Die GBG habe da keine Verhandlungsbereitschaft.

Beim Thema Mietpreisspiegel vertrat Piontek die Ansicht, dass die Wohnungen der GBG darin nicht aufgeführt werden sollten, da dies die Preise verfälsche. Der Verein unterstützt gerade eine entsprechende Klage. Würde ihr stattgegeben und würden die günstigen GBG-Wohungen nicht oder in geringerem Umfang einberechnet, wären die Zahlen im Mietpreisspiegel höher. Einig war sich die Runde darin, dass Bauvorschriften vereinfacht werden müssen, damit mehr gebaut wird – zum Beispiel, um Wohnhäuser aufstocken zu können.

