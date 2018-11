„It must swing!“ – Doku über eine legendäre Plattenfirma

Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane, Sonny Rollins, Ornette Coleman, Thelonious Monk, Quincy Jones: Was im Jazz Rang und Namen hatte, veröffentlichte bei Blue Note Records. Gegründet von Alfred Lion und Francis Wolff wurde das Label selbst fast so legendär wie seine Musiker. Eric Friedlers Dokumentarfilm „It must swing!“ über die Geschichte der Plattenfirma eröffnet das dritte Mannheimer Musikfilmfestival, das vom 15. bis 24. November im Cinema Quadrat stattfindet. Claus Kiesselbach (Vibrafon), Alexandra Lehmler (Saxofon) und Matthias Debus (Bass) vom Hermann Art Kollektiv begleiten den Eröffnungsabend ab 19.30 Uhr mit einem Jazzkonzert, für den der „MM“ dreimal zwei Eintrittskarten verlost. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Musikfilmfestival“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bilder: Cinema Quadrat)

