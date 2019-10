Italienischer Kulturtag

Zu einem italienischen Kulturtag laden Jürgen Kütemeyer, Honorarkonsul der Republik Italien in Mannheim, sowie der Deutsch-italienische Freundeskreis ein. „Das Italienische auf der Bühne“ lautet das Thema am Dienstag, 22. Oktober, um 16 Uhr an der Universität, Romanisches Seminar in L 15, 1-6.

Mit Bildern, verschiedenen Texten und einer Auswahl an Liedern und Arien sowie Kompositionen für Klavier soll der Beitrag der italienischen Kultur zu Oper und Musik in Europa vorgestellt und diskutiert werden. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung des Romanischen Seminars der Universität, des italienischen Kulturinstituts Stuttgart und des deutsch-italienischen Freundeskreises statt. pwr

