Italienisches Flair im Cinema Quadrat

„Fortunata“ handelt von einer Frau, die ihre Tochter Barbara allein großzieht. Er ist der Eröffnungsfilm der Cinema-Italia-Filmwoche, in der von 4. bis 10. Oktober im Cinema Quadrat (Collini Center) aktuelle italienische Filme laufen, die bisher nicht in deutschen Kinos zu sehen waren. Für die Aufführung am Donnerstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, muss einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Fortunata“ nennen sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. has (BILD: Cinema)

