Jähes Ende eines schicken Geschäfts

„Vermutlich sind es für einen Werbefilm gemachte Aufnahmen. Wer hier die Kamera führte, ist uns nicht bekannt“, so Désirée Spuhler, im Marchivum zuständig für die Film- und Tonsammlung. Sie datiert den Film in die Zeitspanne 1925 bis 1928. Im Jahr 1979 kommt er aus Privatbesitz ins Archiv – und das ist dankbar, weil es sich um ein wichtiges Zeitdokument handelt.

Mit Adolf Hitlers Machtergreifung 1933 erlebt die Blüte des Geschäfts nämlich ein, so Helen Heberer, „jähes Ende“. Es wird im März 1938, wie so viele andere Mannheimer Unternehmen auch, „arisiert“, wie man den erzwungenen Verkauf jüdischer Geschäfte weit unter Wert nennt. Inhaberin Melanie Wohlgemuth muss zudem eine „Judenvermögensabgabe“ zahlen.

Aber sie überlebt. Zwar wird die frühere Geschäftsinhaberin im Oktober 1940 mit über 5600 Juden aus Baden sowie 900 Juden aus der Pfalz und dem Saarland nach Gurs deportiert – die nach dem Novemberpogrom von 1938 nächste große, öffentlich sichtbare Verfolgungsmaßnahme in unserer Region. Von dem Lager in den Pyrenäen, ungefähr 50 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt, werden gerade viele Frauen und Kinder dann in Vernichtungslager gekarrt. Wohlgemuth indes übersteht den Nazi-Terror, wird bei Kriegsende 1945 befreit. Freilich besitzt sie „nichts als die Lumpen, die ich am Leibe trug“, wie sie 1950 in einer Eidesstattlichen Versicherung gegenüber den Behörden angibt.

Eigentlich wollte sie das Haus, als sie verhaftet und ins Lager geschickt wurde, ihrer arischen Haushälterin schenken. Doch das lehnen die Nazi-Behörden ab. Das Gebäude wird vom Fiskus beschlagnahmt, wie aus der Studie „Arisierung in Mannheim“ von Christiane Fritsche hervorgeht. Nach dem Krieg setzt dann, so Heberer in dem Text zum Film, „zähes Ringen“ um die Rückgabe des Grundstücks und Entschädigungszahlungen ein.

Rechnung mitgeschickt

Die Stadt hat das Haus nämlich nach dem Krieg in Zeiten der Wohnraumnot einfach ohne Rücksprache renovieren lassen – weil trotz Bombentreffer und heftiger Brandschäden die Betondecken den Angriff überdauert haben. Als es 1949 die frühere Eigentümerin zurückerhält, bekommt sie es gleich „beschämenderweise zusammen mit einer städtischen Rechnung über alle Kosten der Renovierung“, wie Heberer bitter bemerkt. Man stundet Wohlgemuth aber die Zahlung bis Ende der 1950er Jahre, bis sie erste Entschädigungen für die Arisierung erhält.

Später kritisiert das Stuttgarter Finanzministerium, „dass es in Mannheim offenbar Usus war, beschlagnahmte jüdische Häuser ohne Rücksprache mit den Überlebenden oder ihren Erben instand setzen zu lassen und später die Kosten dafür zurückzufordern“, wie Fritsche schreibt. Melanie Wohlgemuth stirbt, verarmt, 1963 in London.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018